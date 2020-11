Black Friday bij FC Groningen: gesigneerde shirts Robben in de aanbieding

De 36-jarige aanvaller, die bij Groningen zijn rentree maakt als profvoetballer nadat hij een jaar geleden was gestopt, kwam dit seizoen vanwege diverse fysieke ongemakken pas twee keer in actie voor zijn jeugdliefde. In de openingswedstrijd van het seizoen tegen PSV viel Robben geblesseerd uit. Hij deed daarna in oktober alleen als invaller nog een kwartier mee tegen FC Utrecht. De vleugelspeler werkt nu hard aan zijn fitheid. Tot die tijd maakt hij geen deel uit van de selectie van trainer Danny Buijs. Hij hoopt komende maand wellicht weer minuten te gaan maken.



De terugkeer van Robben bij FC Groningen leidde in de zomer wel tot een run op seizoenkaarten én op shirts. De voorraad tenues voor dit seizoen was in korte tijd uitverkocht. Enkele weken geleden kreeg Groningen een nieuwe lading shirts binnen, vooral shirts met nummer 10 en de naam van Robben.



De Groninger kreeg deze week te horen dat hij is genomineerd voor de eretitel Speler van de Eeuw. Robben behoort tot de 28 kandidaten. Op 27 december wordt in Dubai de winnaar bekendgemaakt. ,,Ik heb al heel wat gewonnen in mijn carrière, maar voel me vereerd voor deze prijs in aanmerking te komen', zegt Robben.