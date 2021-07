Bjorn Kuipers stopt na Johan Cruijff Schaal: ‘Mooier dan dit wordt het niet’

Tijdens zijn vakantie besloot de 48-jarige Oldenzaler echter dat het toch mooi is geweest. ,,Een punt achter mijn carrière zetten, werd een komma. Ik kreeg na de EK-finale zoveel positieve reacties en waardering uit de hele wereld, dat ik toch begon te twijfelen. Bovendien speelde mee dat ik nog fit ben en er veel plezier in heb. Ik heb daarom besloten om er tijdens mijn vakantie eens rustig over na te denken. Daar kwam ik tot het besef dat ik overal ben geweest en alles heb meegemaakt.”

Zoals gezegd floot hij de EK-finale, waarna hij een fraai compliment kreeg van FIFA-baas Gianni Infantino. ,, Number one referee, you’ve changed football , zei hij tegen mij. Hij doelde daarbij op de beslissing drie jaar geleden om de VAR-proefwedstrijd tussen Italië en Frankrijk volledig online te doen, dus met directe communicatie tussen de video-arbiter en de scheidsrechter. Dat was in eerste instantie niet het plan van de FIFA. Maar omdat ik zei dat wij er als KNVB wél klaar voor waren, hebben ze dit veranderd.”

‘Prachtige jaren’

Ook spreekt hij een dankwoord uit zijn ‘Team Kuipers’. ,,Wij hebben meer dan tien jaar heel intensief met elkaar samengewerkt. We hadden veel lol en plezier, maar we waren ook uitstekend in staat om elkaar scherp te houden. In het begin van onze samenwerking hield ik altijd een praatje voor we het veld op gingen, maar dat was de laatste jaren niet meer nodig. Iedereen wist precies wat er van hem werd verlangd. We vertrouwden elkaar blindelings, maar durfden elkaar ook de waarheid te zeggen. Dat is de basis van ons succes geweest.”