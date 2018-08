Bizarre spookgoal bij bekerduel tussen GOES en Staphorst

Aanval Staphorst. Ter Avest rent richting het vijandelijke doel van Goes en waagt een poging. Zijnet. Ter Avest baalt en sjokt terug naar zijn positie. Maar dan... Scheidsrechter Collin Prooi ziet de bal in het doel liggen, fluit en kent een doelpunt toe. Ter Avest twijfelt even, maar wordt al snel gefeliciteerd door zijn ploeggenoten. 0-3!



Protesten alom bij de ploeg uit GOES, want die bal was toch in het zijnet? Doelman Brian Meulmeester weet niet wat hem overkomt en probeert arbiter Prooi te overtuigen van het feit dat die bal toch echt via een gat in het net achter de doellijn is gerold. Prooi kijkt vragend om zich heen en overlegt met zijn assistent. Maar ook die ziet geen reden om geen goal toe te kennen. Lang verhaal kort: Staphorst komt op 0-3, het doelpunt telt. Waar is de VAR als je hem nodig hebt..? Check de video bovenaan het artikel.



Een kentering in de wedstrijd was het overigens niet. Uiteindelijk zou Staphorst de wedstrijd vrij overtuigend met 0-4 winnen.