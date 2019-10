Bijna dertig jaar in de top: wat brengt Frank Arnesen mee naar Rotterdam?

Na een lange periode in Eindhoven trekt Arnesen richting Londen, waar hij een jaar technisch directeur wordt bij Tottenham Hotspur. Zijn periode bij Chelsea is succesvoller. Onder bewind van investeerder Roman Abramovitsj gaat Arnesen in het zuidwesten van Londen werken als hoofdscout en coördinator van de jeugdopleiding. Tijdens zijn laatste twee jaar op Stamford Bridge bekleedt de Deen de functie van technisch directeur. In die periode komen onder anderen Fernando Torres en David Luiz als grote aanwinsten naar Stamford Bridge. Bij Chelsea viert Arnesen twee keer het kampioenschap in de Premier League.



In Duitsland vindt Arnesen bij Hamburger SV een nieuwe uitdaging. Zijn Chelsea-verleden wordt duidelijk zichtbaar tijdens zijn eerste seizoen in het noorden van Duitsland. Daarin haalt de Deen vijf spelers vanuit Londen, onder wie Jeffrey Bruma, naar Hamburg. Bij HSV zit hij zelfs een wedstrijd als interim-trainer op de bank. Na zijn periode in Duitsland beleeft Arnesen korte avonturen in Oekraïne (Metalist Charkov) en Griekenland (PAOK Saloniki).