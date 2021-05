Bijlow krijgt bij Jong Oranje voorkeur boven Scherpen: ‘Nu is hij wel helemaal fit’

,,Vooraf waren ze al één van de favorieten voor de Europese titel”, aldus Van de Looi. ,,Jules Koundé (Sevilla) en Wesley Fofana (Leicester City) zijn weggevallen, maar daar zijn een aantal spelers voor teruggekomen. Bij ons is het net andersom gegaan. Het Nederlands elftal heeft een paar jongens meegenomen die de vorige keer bij ons waren en we zijn nog een paar geblesseerde spelers onderweg verloren helaas. Maar ik denk dat wij al met al ook maandag met een prima, strijdbare ploeg het veld opkomen. Wie dan de favoriet is? Dat werkt ook niet altijd zo. We gaan er gewoon voor. Favoriet of niet. We gaan gewoon een lekkere wedstrijd spelen en hebben er enorm veel zin in.”



Van de Looi moest aanvoerder Teun Koopmeiners en aanvaller Cody Gakpo afstaan aan bondscoach Frank de Boer. Aanvallers Noa Lang en Brian Brobbey zijn er in Boedapest wegens blessures niet bij. Van de Looi moest afgelopen week ook wat nieuwe spelers inpassen. ,,Daardoor was het af en toe wat rommelig. De laatste drie, vier dagen hebben we uitstekend met elkaar gewerkt. Het is duidelijk wat we willen. Hoe we het willen, wat we gaan doen. Waar onze mogelijkheden liggen en waar we op moeten letten.”