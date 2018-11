Bijleveld tiende debutant Jong Oranje na afmelding Koopmeiners

Ajax opent kantoor in hartje Manhattan

12:25 Ajax blijft de grenzen verleggen. Na samenwerkingen met clubs in China, Japan, Australië en Zuid-Afrika is Amerika de volgende stap. De club uit Amsterdam opent vandaag een kantoor in het hart van Manhattan, op Broadway in New York. Foto’s van spelers als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Dusan Tadic en Hakim Ziyech waren al te zien op de videowall op Times Square.