Bij onrustig Feyenoord is maar één winnaar: Disney

Door Mikos Gouka



Er is toch nog één grote winnaar dit seizoen bij Feyenoord. De blik achter de schermen bij de Rotterdamse club door de camera’s van Disney zal straks ongetwijfeld massaal worden bekeken. In de Walt Disney-studio’s breien ze vaak een happy end aan hun kaskrakers, maar dat lijkt in het geval van Feyenoord onbegonnen werk. Zelfs als de club er nog in slaagt om de play-offs te winnen, komt er in de Kuip natuurlijk geen polonaise meer op gang.