Bij Heracles heeft niemand wat te klagen

Tussenbalans

Heracles presteert boven verwachting. De ploeg met de elfde begroting van de eredivisie stond lange tijd vierde en begint de tweede seizoenshelft als de nummer zes. Uit kan het nog een stuk beter en ook het aantal tegengoals moet gereduceerd worden, maar al met al heeft voorlopig niemand wat te klagen in Almelo.

Let op hem!

De blikvanger van Heracles in deel 2 van dit seizoen? Het ligt er maar aan of Kristoffer Peterson en Brandley Kuwas blijven. Peterson begon het seizoen voortvarend en heeft laten zien waar hij toe in staat is. Als de Zweedse aanvaller op stoom is, is het genieten geblazen, wat ook voor Kuwas geldt. Beide spelers moeten alleen constanter worden.

In & uit

Spits Vincent Vermeij gaat naar Den Bosch, verder is het dus nog de vraag of Peterson en Kuwas vertrekken. En wat als Mo Osman bij de Azië Cup interesse heeft gewekt? Bang is Heracles daar niet voor: het is beleid om jong talent beter te maken en het vervolgens te verkopen. Of dat nou in de winter of de zomer is.

Klus voor de coach

Frank Wormuth heeft best veel veranderd bij Heracles. De Duitser laat zijn elftal in verschillende formaties spelen en gaat niet uit van een basiself. Dat blijft lastig in Nederland, waar de eerste elf en het systeem zo goed als vaststaan. Wormuths opdracht is om te volharden in zijn missie, zijn ploeg vaker de nul te laten houden en uit meer te gaan winnen.

Volledig scherm Kristoffer Peterson viert een treffer tegen VVV, op de achtergrond Bradley Kuwas. © ANP Pro Shots