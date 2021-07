Bij goud zal Janssen de pagina van de olympische finale in haar dagboek heel vaak teruglezen

Video Of Fer een transfer van Berghuis naar Ajax een mooie stap zou vinden? ‘Daar geef ik geen antwoord op’

26 juni Hoewel hij dit seizoen nog geen stap heeft gezet in of rond de Kuip, is Steven Berghuis in de voorbereiding de meest besproken Feyenoorder. Ook vanmiddag, na het in 1-1 geëindigde oefenduel met AA Gent, viel zijn naam vaak. Maar: geen ploeggenoot die een waardeoordeel uit over zijn mogelijke overgang naar Ajax. ,,Dat is aan de clubs.”