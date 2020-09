Bij Feyenoord is de spoeling achterin nu al dun

De Duitse aanvaller Christian Conteh is nog niet fit geweest en is bovendien in eerste instantie voorbestemd voor het elftal onder 21 jaar. Feyenoord hoopt niet minder te zijn geworden en minimaal net zo sterk te zijn als vorig seizoen. De problemen liggen vooral in de achterhoede. Rechtsback Rick Karsdorp is verdwenen en Bart Nieuwkoop moet hem vervangen. Na het afhaken van Sven van Beek is de spoeling centraal achterin wel heel erg dun. Tyrell Malacia is er door een heupblessure voorlopig nog niet bij. Bovendien is routinier Eric Botteghin voor de eerste wedstrijd in Zwolle tegen PEC geblesseerd.