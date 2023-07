Bij Ajax borrelt vrees voor vrije val: ‘We moeten waken voor een vicieuze cirkel’

Gernot Trauner volgt vertrokken Orkun Kökçü op als aanvoerder Feyenoord

Gernot Trauner is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. De Oostenrijkse verdediger is de opvolger van Orkun Kökçü, die deze zomer voor een miljoenenbedrag naar de Portugese topclub Benfica verkaste. Trauner was afgelopen seizoen al reserveaanvoerder.