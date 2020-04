Bibberen en beven op D-day: ‘De spannendste finale die we nooit zullen spelen’

Door Dennis van Bergen en Sjoerd Mossou



Als Ralf Seuntjens een horloge had gehad, zou hij de wijzers van zijn klok vooruit hebben gezet. Maar de lange De Graafschap-spits heeft geen horloge, nooit gehad ook. Vandaar dat hij de tijd maar doodt met lijdzaam wachten in woonplaats Lengel, nabij Doetinchem. Wachten tot de KNVB vandaag met uitsluitsel komt over het lot van zijn elftal, de nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie. ,,Man, dit is zó spannend’’, zegt de routinier. ,,Die onzekerheid vreet zoveel energie dat ik tot niets anders in staat ben.’’



Seuntjens is niet de enige. Vandaag beleeft ons voetbal een unieke, surrealistische dag. Beslissingen over het kampioenschap, Europese tickets, promotie en degradatie. Niet op het voetbalveld, maar in een videovergadering vanaf 14.30 uur. Advocaten staan al klaar om het oordeel over sportieve vreugde, sportief leed, maar ook miljoenen euro’s, aan te vechten.