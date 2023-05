Bestuursraad Ajax treedt af wegens gebrek aan vertrouwen

Uiterlijk 1 september maken voorzitter Frank Eijken en zijn drie medebestuurders plaats voor een nieuw team. Dit maakte de zittende Bestuursraad aan het begin van een vergadering op De Toekomst bekend.

Daarmee ontstaat een machtsvacuüm in de club, juist nu de positie van algemeen directeur Edwin van der Sar ter discussie staat en nog altijd onduidelijk is wie in het nieuwe seizoen coach is van Ajax I.

De Bestuursraad treedt namens de vereniging Ajax op als grootaandeelhouder. Met 73 procent van de aandelen heeft de Bestuursraad een beslissende stem in aandeelhoudersvergaderingen. Ook benoemt de Bestuursraad de leden van de raad van commissarissen, die op hun beurt toezicht houden op de directie van Ajax.

Groot verzet

Voorzitter Eijken was van plan aanstaande vrijdag in een bijzondere aandeelhoudersvergadering akkoord te gaan met het voorstel de commissarissen voortaan te gaan betalen. Dat voornemen leidde tot groot verzet onder de 800 leden, van wie een fors deel van mening is dat de toezichthouders vrijwilligers moeten blijven.

Een deel van de critici vond bovendien dat de Bestuursraad veel te meegaand is jegens de directie en strenger zou moeten toezien op het in stand houden van de Ajaxcultuur. Een ander bezwaar was het vermeende gebrek aan ‘Ajax-DNA’ in de Bestuursraad, waar op Marc Stuut na geen enkele oud-(jeugd)speler meer zitting heeft.

Eijken en de andere aftredende leden van de Bestuursraad doen een beroep op de ereleden van de vereniging om een nieuwe raad te vormen. De vertrekkende Bestuursraad is verantwoordelijk voor de recente benoeming van Pier Eringa als voorzitter van de raad van commissarissen. Ook die aanstelling leidde tot gemor in de vereniging, omdat hij eveneens het ‘Ajax-DNA’ zou ontberen. Diezelfde kritiek klonk in de wandelgangen ook over Jan van Halst, die op de aandeelhoudersvergadering van vrijdag officieel moet worden aangesteld als ‘voetbalcommissaris’.

De vraag is in hoeverre zij straks kunnen rekenen op rugdekking door de Bestuursraad, als deze in een nieuwe samenstelling mogelijk assertiever zal gaan opereren dan de laatste jaren het geval is geweest.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal