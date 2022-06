Bert van Marwijk gaat MVV helpen: ‘Deze club hoort gewoon op het hoogste niveau thuis’

Van Marwijk kreeg het afgelopen weekeinde bij de verkiezing van trainer van het jaar nog de oeuvreprijs toegewezen. De 70-jarige trainer won in 2002 met Feyenoord de UEFA Cup en bereikte acht jaar later met het Nederlands elftal de finale van het WK, waarin Spanje na verlenging met 1-0 te sterk bleek.

Van Marwijk: ,,We willen met MVV een herkenbare speelstijl ontwikkelen, net zoals bij Ajax en AZ. Om dit te verwezenlijken hebben we goede trainers in de jeugd nodig. Natuurlijk mogen trainers nog altijd hun eigen accenten leggen, echter moeten ze zich wel aan de herkenbare lijnen van de club gaan houden.”

De oud-bondscoach vervolgt: ,,In andere voetbalsteden zie je dat clubs flinke stappen kunnen maken. Kijk eens naar Helmond Sport dat het spelersbudget komend seizoen van 650.000 euro naar 1.8 miljoen euro weet te brengen. Top Oss groeit door van de laagste begroting in de Keuken Kampioen Divisie naar 1.2 miljoen euro. Het spelersbudget van MVV daarentegen is 750.000 Euro . Maastricht is een prachtige stad met een evenzo mooie voetbalclub. Deze club hoort gewoon op het hoogste niveau thuis. Maar daar is geld voor nodig.”