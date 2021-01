Berry van Aerle: 'Huntelaar heeft zijn keuze al gemaakt: hij gaat Schalke helpen’

Super JanuariHet is Super Januari, een maand vol topduels in de eredivisie. Elke aflevering vertelt een clubicoon over verwachtingen, teleurstelling of euforie bij Feyenoord, Ajax, PSV of AZ. Vandaag: Berry van Aerle over PSV, de club waar hij als scout actief is.

Hoe is dat, Berry, scout zijn in coronatijd?

,,Ja, anders dan anders natuurlijk. Normaal ga je op pad, zit je vier keer per week in de stadions en drink je een bakske met andere scouts. Nu bekijk je de wedstrijden veelal vanaf de computer of via de televisie. Da’s minder leuk. Maar goed, het heeft geen zin om daarover te zeuren. De winkelier of de kroegeigenaar mogen klagen, niet ik.”

Morgenavond Sparta-PSV. Wat denk je ervan?

,,Goede ploeg, Sparta. Die mannen kunnen echt wat. Was vroeger al zo, toen wij er met PSV speelden. Waarom weet ik niet, maar we hadden het altijd moeilijk in Rotterdam. Zal morgen niet anders zijn, denk ik. Ik zie PSV er winnen, eenvoudigweg omdat er normaal gesproken nogal wat kwaliteitsverschil zit tussen de ploegen. Alleen is opperste concentratie dan wel nodig.”

Quote PSV wint met 1-3 bij Sparta. En Feyenoord gaat Ajax met 1-0 verslaan. Berry van Aerle

Miste je dat in de wedstrijd PSV-AZ (1 - 3, red.)?

,,Na die wedstrijd tegen Ajax (2-2), zou je verwachten dat PSV thuis wel zou winnen van AZ. Sterker: dat is PSV aan zijn stand verplicht. Dat dit niet gebeurde, baart me wel zorgen. ‘We’ zijn te wisselvallig; dat is ons grootste probleem.”

Volledig scherm Berry van Aerle. © FotoMeulenhof

Iets anders: Klaas-Jan Huntelaar staat voor een lastige keuze. Of bij Ajax blijven of naar Schalke gaan. Wat zou jij hem adviseren?

,,Wat ik hem zou adviseren? Ach, wie ben ik? Ik ga die jongen niet adviseren, hoor. Ik kan alleen zeggen wat ik denk. Als je Huntelaar zo hoorde praten na die wedstrijd van Ajax tegen FC Twente, vermoed ik dat hij zijn keuze wel gemaakt heeft. Die gaat Schalke helpen.”

Volledig scherm Na de vorige editie van de Klassieker werd Jaap Stam (l) ontslagen. © Pim Ras Fotografie Vijf clubs strijden nog om de titel. Wie tip jij als kampioen?

,,Och, vraag je me wat. Je hoort bijna niemand over Feyenoord en Vitesse, maar die staan er ook heel goed bij. Uiteindelijk denk ik dat PSV en Ajax de langste adem zullen hebben. Die clubs hebben tenslotte de meeste kwaliteit.”

Sparta-PSV en Ajax-Feyenoord. Welke uitslagen kunnen we noteren?

,,Poeh, voorspellen, daar ben ik zo slecht in… Oké, PSV wint met 1-3 bij Sparta. En Feyenoord gaat Ajax met 1-0 verslaan. Dat laatste hoop ik natuurlijk ook, aangezien we Ajax in het vizier moeten houden.”

Waar ga je kijken?

,,Gewoon thuis voor de televisie. Voor een scout van PSV gelden tenslotte dezelfde regels als voor de gewone man.”