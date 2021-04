Berichtje van Overmars deed Pasveer van gedachten veranderen over aanbod Vitesse

Leeuwinnen bij Spelen tegen Zambia, Brazilië en China

21 april De Nederlandse voetbalsters treffen bij de Olympische Spelen in Japan Brazilië, China en Zambia. De Leeuwinnen, die voor het eerst meedoen aan een olympisch toernooi, openen de Spelen tegen een andere debutant, Zambia. Dat duel is op woensdag 21 juli (13.00 uur). Drie dagen later, zaterdag 24 juli, is Brazilië de tegenstander (13.00 uur), waarna de Leeuwinnen de groepsfase afsluiten op dinsdag 27 juli (13.30 uur) tegen China.