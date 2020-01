Bergwijn tekent voor vijf jaar bij Spurs: ‘Ongelooflijke stap naar een geweldige club’

,,Het is een ongelooflijke stap naar een geweldige club”, zegt Bergwijn in een filmpje op de website van de Spurs. ,,Het is een droom voor iedere voetballer om in de Premier League te spelen. De sfeer, de stadions die altijd vol zitten. Ik ben hier gekomen om doelpunten te maken en assists te geven.”

,,Vorig jaar genoot ik ervan om te zien dat Tottenham Ajax versloeg in de Champions League”, verwijst de geboren Amsterdammer met een brede glimlach aan de dubbele ontmoeting van vorig jaar in de halve finales. De toenmalige Spurs-trainer Mauricio Pochettino is inmiddels vervangen door José Mourinho. ,,Ik keek als kleine jongen op tv naar een coach als Mourinho, en nu ga ik voor hem spelen.”

32 miljoen

De deal tussen Tottenham Hotspur en PSV over Steven Bergwijn levert de Eindhovense club in totaal zo’n 32 miljoen euro op. Er wordt een vaste transferpremie van 30 miljoen euro betaald en 2 miljoen euro aan vrijwel zeker uit te betalen bonussen.

Bergwijn was dit seizoen in de eredivisie goed voor vijf doelpunten en tien assists. PSV raakte in een negatieve spiraal toen zowel Bergwijn als Donyell Malen in oktober geblesseerd raakte. Bergwijn maakte eind november zijn rentree, maar kon PSV ook niet op de weg terug helpen. De international maakte de laatste weken een wat geïrriteerde indruk en ontbrak afgelopen zondag tegen FC Twente (1-1) omdat hij zijn transfer naar Tottenham af wilde ronden.