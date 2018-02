Bergwijn en Linssen met dubbelslag sterren van het weekend

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In een weinig spectaculair weekend, waarin er liefst drie keer doelpuntloos gelijk werd gespeeld, waren er wel degelijk uitblinkers.

Zo kregen PSV’er Steven Bergwijn en Vitessenaar Bryan Linssen, die beiden tweemaal scoorden, een welverdiende 8 als rapportcijfer. FC Utrecht-spelers Sander van de Streek en Willem Janssen, die met 2-1 wonnen van PEC Zwolle, wisten een 7,5 te scoren.



Benieuwd naar de overige rapportcijfers van spelers van uw favoriete club? Hieronder zetten wij ze voor u op een rijtje.

Heracles Almelo – Willem II 1-0

Heracles Almelo: Castro 6; Van de Berg 6,5, Pröpper 6, Wuytens 6, Baas 6,5; Niemeijer 5 (64. Osman -), Van Ooijen 6 (87. Jakubiak -), Monteiro 6; Kuwas 6, Vermeij 6,5, Peterson 5.

Willem II: Branderhorst 7; Heerkens 6.5, Lachman 5, Meissner 7, Tsimikas 6; Croux 5.5, Chirivella 5.5 (77. El Hankouri -), Haye 5 (68. Lewis -), Rienstra 6.5; Ogbeche: 4.5, Sol 5.5.

Man of the Match: Met een aantal goede reddingen beperkte doelman Mattijs Branderhorst enigszins de schade voor Willem II. Een gelijkspel zat er echter niet in voor de Tilburgers., want Branderhorst moest zich alleen gewonnen geven na een inzet van Vincent Vermeij.

FC Utrecht – PEC Zwolle 2-1

FC Utrecht: Jensen 7; Klaiber 6,5, Leeuwin 7, Janssen 7,5, Van der Maarel 6,5; Strieder 6,5, Klich 7 (74. Troupée -), Ayoub 6, Van de Streek 7,5; Labyad 7 (85. Görtler -), Kerk 6,5.

PEC Zwolle: Boer 6,5; Ehizibue 5,5, Marcellis 5, Sandler 4,5, Freire 5; Dekker 5 (80. Parzyszek -), Saymak 5,5, Thomas 6,5; Namli 5, Marinus 4,5 (63. Menig -), Mokhtar 5,5 (84. Ondaan -).

Man of the Match: Sander van de Streek stond eindelijk weer eens in de basis bij FC Utrecht en blonk direct uit met een assist op Gyrano Kerk. Mooie statistiek daarbij: Van de Streek gaf elk van zijn drie assists dit eredivisieseizoen op Kerk. Geen speler bereidde dit seizoen vaker een doelpunt voor voor eenzelfde ploeggenoot.

Sparta – PSV 1-2

Sparta: Huth 6,5; Holst 5,5, Fischer 6, Chabot 6,5, Nelom 6; Sanusi 6, Dougall 6, Van Moorsel 6,5 (65. Duarte -); Brogno 5 (46. Dos Santos 5), Friday 5, Ahannach 6 (83. Ache -).

PSV: Zoet 7; Arias 6, Schwaab 5, Isimat 5,5, Brenet 5; Hendrix 6,5, Mauro Junior 6 (79. Rosario -), Ramselaar 6; Bergwijn 8, De Jong 6, Lozano 6 (46. Gudmundsson 6).

Man of the Match: Op Het Kasteel maakte Steven Bergwijn net zo veel doelpunten als dat hij het hele vorige seizoen produceerde: twee. In deze jaargang staat zijn totaal nu op vijf. Door PSV de zege te schenken bij Sparta kreeg Bergwijn een welverdiende 8 toebedeeld.

AZ – VVV 0-0

AZ: Bizot 6; Svensson 6,5 (81. Van Rhijn -), Hatzidiakos 6,5, Wuytens 5,5, Ouwejan 6,5; Koopmeiners 5,5 (59. Idrissi 5), Midtsjø 6, Van Overeem 5,5 (76. Bel Hassani -); Jahanbakhsh 6, Weghorst 5,5, Seuntjens 6.

VVV: Unnerstall 6; Rutten 6, Röseler 6,5, Van Bruggen - (21. Janse 6,5), Janssen 6; Seuntjens 6,5, Post 6,5, Leemans 6,5; Castelen 6,5 (69. Opoku -), Thy 6, Hunte 6 (87. Van Crooy -).

Man of the Match: VVV hield zich knap staande in Alkmaar, maar aanvallend was het te broos om er met drie punten vandoor te gaan. De enige die voor wat gevaar zorgde aan de kant van de Limburgers was Romeo Castelen, die zijn eerste basisplaats kreeg van Maurice Steijn.

Heerenveen – Roda JC 1-1

Heerenveen: Hansen 6; Dumfries 6, Høegh 6, Pierie 5,5, Bulthuis 6 (54. Woudenberg 6,5); Schaars 5,5, Kobayashi 5 (63. Vlap -), Thorsby 6; Ødegaard 7, Reza 5,5 (63. Veerman -), Zeneli 6.

Roda JC: Jurjus 6,5; Dijkhuizen 6, Banggaard 6, Auassar 5,5, Vansteenkiste 6; Rosheuvel 5, El Makrini 6 (82. Werker -), Ndenge 6, Milts 5 (73. Van Velzen -), Ngombo 6,5 (81. Engels -), Vancamp 6,5.

Man of the Match: Met een heerlijke voetbeweging door de benen van Jannes Vansteenkiste bewees Martin Ødegaard zijn individuele klasse. De Noorse huurling van Real Madrid, die tot het eind van dit seizoen te bewonderen is in Friesland, kreeg de fans van sc Heerenveen regelmatig op de banken met meerdere flitsende acties.

Ajax – FC Twente 2-1

Ajax: Onana 6; Veltman 5, De Ligt 7, F. de Jong 6, Tagliafico 6,5; Ziyech 5,5, Schöne 5,5, Van de Beek 6 (90. Wöber -); Neres 5 (63. Kristensen -), Huntelaar 5, Kluivert 6 (83. Younes -).

FC Twente: Drommel 6.5; Ter Avest 5 (79. Van der Lely -), Bijen 5, Lam 6, R. Jensen 5, Maria 6; Holla 6 (87. Slagveer -), Vuckic 6, Maher 6; Boere 6.5, Tighadouini 6.5 (90. Hooiveld -).

Man of the Match: Achttien jaar is hij pas, maar nu al een stabiele kracht in de verdediging van Ajax: Matthijs de Ligt. De mandekker, die terugkeerde na een schorsing, stond uitstekend zijn mannetje.

Vitesse – Feyenoord 3-1

Vitesse: Pasveer 6; Dabo 6,5, Kashia 7,5, Miazga 7, Faye 6; Serero 7, Mount 7, Bruns 6,5 (72. Foor -); Beerens 6,5 (88. Karavaev -), Castaignos 6 (80. Buitink -), Linssen 8.

Feyenoord: Jones 5,5; St. Juste 4 (46. Nieuwkoop 5), Van Beek 5,5, Van der Heijden 5,5, Haps – (16. Malacia 5,5); Toornstra 4,5 (79. Van Persie -), El Ahmadi 5,5, Vilhena 5; Berghuis 5, Jørgensen 4, Basacikoglu 4.

Man of the Match: Met liefst tien schoten op het doel van Feyenoord-keeper Brad Jones was Vitesse-aanvaller Bryan Linssen niet trefzeker, maar met twee rake kopballen had de uitblinker aan Arnhemse zijde meer geluk. Daarmee maakte Linssen al zijn achtste en negende doelpunt in de eredivisie dit seizoen.

Excelsior – NAC Breda 0-0

Excelsior: Zwarthoed 7; Karami 6,5, Mattheij 6, Faes 6, Burnet 5,5; Faik 7, Messaoud 5 (53. Garcia 5), Bruins 6 (90. Vermeulen -), Koolwijk 5,5 (66. Fortes); Elbers 6, Van Duinen 5,5.

NAC Breda: Bertrams 7; Sporkslede 6, Mets 6, Pablo Marí 5,5, Angelino 6; Schoofs 5,5, El Allouchi 5,5 (69. Agyepong -), Manu García 6, Vloet 5; Te Vrede 6 (80. Sadiq -), Ambrose 6 (72. Korte -).

Man of the Match: Nee, heel vaak weet een doelman van NAC Breda zich dit seizoen niet te onderscheiden, maar Nigel Bertrams was tegen Excelsior in goeden doen. Zo hield hij Mike van Duinen in de slotfase van scoren af, waardoor NAC met een punt huiswaarts keerde.

FC Groningen – ADO Den Haag 0-0

FC Groningen: Padt 7; Zeefuik 6,5 (74. Larsen -), Te Wierik 6, Memisevic 5, Warmerdam 5; Doan 5 (84. Hrustic -), Van de Looi 6,5, Drost 5, Van Nieff 6 (46. Bacuna 6); Mahi 5,5, Van Weert 5,5.

ADO Den Haag: Zwinkels 6,5; Ebuehi 6, Beugelsdijk 6, Kanon 6 (40. Pinas 6), Meijers 6,5; Immers 6, El Khayati 6, Bakker 6; Goppel 6,5 (58. Hooi 5,5), Johnsen 5, Becker 5.

Man of the Match: Dat Sergio Padt de speler was met de meeste balcontacten aan FC Groningen-zijde, vertelde genoeg over het treffen met ADO Den Haag. De doelman wist zich echter vooral met goede reddingen te onderscheiden. Zoals wel vaker dit seizoen. Zo voorkwam hij in de slotfase dat ADO er met een zege vandoor ging door zowel een inzet van Bjørn Johnsen als van Sheraldo Becker te keren.