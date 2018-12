Bergwijn blij met ‘zaalvoetbalgoal’

Darfalou voorkomt onnodig puntenver­lies Vitesse tegen mak VVV

22:41 Vitesse heeft zich hersteld van het gelijkspel tegen FC Emmen in eigen huis (1-1) en de nederlaag in Breda tegen NAC (2-1). De subtopper won in de eigen Gelredome met 2-1 van VVV-Venlo.