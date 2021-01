Berghuis na zeperd in Heerenveen: ‘Terug naar de tekentafel’

,,We hebben gewoon tekort geschoten. In de eerste helft verliezen we de wedstrijd", zei de aanvoerder van Feyenoord. ,,Het centrale duo én middenveld hadden er moeite mee om de boel opnieuw te organiseren. We kregen het gewoon niet voor elkaar.”

Na rust kwamen de bezoekers iets beter voor de dag, maar het bleek onvoldoende. ,,Waar hebben we het eigenlijk over? Je verliest met 3-0, dan kun je daar niet echt over spreken", zei Berghuis. ,,Tegen AZ kregen we het niet voor elkaar om het overtal op het middenveld te bespelen. Tegen Heerenveen dus ook niet met Joey Veerman. We zagen dat ze met een buitenspeler minder speelden, maar het lukte ons niet. We moeten terug naar de tekentafel en dit oplossen.”

Advocaat mist wil om te winnen

Feyenoord-trainer Dick Advocaat was voor de camera van ESPN vanzelfsprekend teleurgesteld na de pijnlijke nederlaag. ,,Een ontgoocheling natuurlijk, ja. Zeker als je de andere uitslagen hoort. Daar moet je dan van profiteren”, aldus de coach van de Rotterdammers. ,,Zij speelden met een valse linksbuiten en we konden die problemen niet oplossen in het veld. Dan moet iedereen meedoen, maar dat gebeurt niet altijd”



De ervaren oefenmeester baarde zich vooral zorgen om de wil om te winnen bij zijn ploeg. ,,De bereidheid om te winnen zag ik meer bij Heerenveen dan bij ons. Nu moeten we bij elkaar gaan zitten en kijken hoe we dit oplossen. Wij missen voetbalintelligentie”, concludeerde Advocaat, die niet te negatief wilde zijn. ,,Het is de laatste drie wedstrijden verkeerd gegaan. We moeten nu bij elkaar gaan zitten, maar er is niets aan de hand. Nu verliezen we er drie, daarvoor niet. Die wil om te winnen zag ik meer bij Heerenveen dan bij ons. Daar maak ik me wel zorgen om.”



Feyenoord blijft ondanks de nederlaag vijfde in de eredivisie. De spelers van Feyenoord hebben donderdag een vrije dag. Vrijdag volgt de voorbereiding op de topper van zondag tegen PSV. ,,Het heeft niet altijd zin om te gaan schreeuwen. Ik moet gewoon uitleggen hoe ik het zie en zij moeten zeggen hoe zij het zien. Laat hen ook maar praten, toch?”