Berghuis na behalen finale play-offs: ‘Voor fans spelen, is het mooiste wat er is’

Steven Berghuis stond met een grote glimlach voor de camera's van ESPN. Feyenoord had met 6000 fans in de Kuip de finale van de play-offs om Europees voetbal bereikt door Sparta met 2-0 te kloppen. ,,Hun aanwezigheid is een grote kracht voor ons.”

,,Ja, de fans hebben we enorm gemist. Ook al zijn ze er nog lang niet allemaal: het thuispubliek is een grote kracht van Feyenoord. Dit is het mooiste wat er is, hier doe je het voor als voetballer. En al helemaal bij Feyenoord, met hun beleving en emotie", zei Berghuis. ,,Dit seizoen heeft bewezen dat toeschouwers cruciaal zijn.”

Over de eerste helft was de Feyenoord-aanvoerder zeer te spreken. Binnen 93 tellen stond de thuisploeg met 2-0 voor dankzij een doelpunt van Berghuis en een eigen goal van Tom Beugelsdijk. ,,De eerste helft was prima, in de tweede namen we wat gas terug. Dan kom je ook niet meer tot kansen en je wil die fans ook wat geven.”

Songfestival

Feyenoord treft zaterdag FC Utrecht in de finale. De grote vraag is of die in de Kuip wordt gespeeld vanwege het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb heeft daarom het duel op zaterdagavond (20.00 uur) verboden. ,,Het zal toch wel? Ik hoop dat de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn hun best doen en dat we gewoon kunnen spelen", reageerde Berghuis. ,,Ze zullen vast een oplossing vinden.” Burgemeester Aboutaleb, de KNVB en Feyenoord en FC Utrecht zullen elkaar moeten vinden om het seizoen op een passende wijze af te sluiten.