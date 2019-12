Berghuis kritisch: ‘Feyenoord heeft nog lange weg te gaan’

Berghuis maakte in de 23ste minuut het winnende doelpunt na een goede lage voorzet van Tyrell Malacia. ,,Maar voor rust hadden we veel vaker moeten scoren”, zei hij. ,,We hebben net als afgelopen donderdag tegen Rangers veel kansen gecreëerd in de eerste helft, maar de tweede helft was erg matig.”

,,Na rust was onze veldbezetting zo slecht”, zei Berghuis voor de camera van FOX Sports. ,,Volgens mij hadden we achterin steeds twee man over. Onze tweede helft was echt zo slecht. Het was genoeg voor een zege op PEC Zwolle. Maar als we met Feyenoord toe willen naar waar de club hoort, dan moet het veel en veel beter.”