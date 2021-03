Berghuis kan Slot geen beloftes doen over toekomst bij Feyenoord

,,Ik heb hierna nog een contract voor een jaar”, zei Berghuis. ,,Dus, zoals het er nu naar uitziet, ben ik er dan nog. Maar je weet het nooit in de voetballerij.” Berghuis verlengde in 2019 zijn contract in Rotterdam tot de zomer van 2022. Naar verluidt bevat die verbintenis een gelimiteerde afkoopsom van 4 miljoen euro voor het geval Berghuis naar het buitenland wil.

Slot vroeg de aanvoerder of hij wil nadenken om te blijven. ,,Ik weet het echt niet, zo ver denk ik nog niet vooruit. Ik wil alle energie stoppen in de prestaties die we nu moeten neerzetten. Daar hebben we het al moeilijk genoeg mee. Zelf moet ik ook beter spelen. Ik wil het seizoen goed afsluiten en daarna naar het EK.”