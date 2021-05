Berghuis: ‘Ik vroeg Advocaat op het veld te blijven, maar hij wilde niet’

Trainer Dick Advocaat vertrekt met een Europees ticket bij Feyenoord. De 73-jarige Hagenaar nam vanmiddag afscheid met een zege op FC Utrecht (2-0) in de finale van de play-offs voor een plaats in de tweede voorronde van de Conference League, de nieuwe competitie voor Europese clubteams van de UEFA.

Een feestje op het veld, waar de selectie van Feyenoord zichtbaar duidelijk op aandrong, was niet aan Advocaat besteed. Hij rende snel met betraande ogen de catacomben in. Aanvoerder Steven Berghuis: ,,Ik vroeg Advocaat te blijven om met ons een ronde te maken over het veld, maar hij wilde niet.”

Berghuis vond dat Feyenoord het seizoen verdiend afsloot met een prijsje, een Europees ticket. ,,We hebben het goed afgesloten. Het was erg belangrijk dat er publiek was. We hebben een wisselvallig jaar fantastisch afgesloten. Dit is geweldig. Ik heb dit erg gemist.”

Bijlow

Doelman Justin Bijlow was lovend over zijn hoofdcoach. ,,Je kunt alleen maar respect voor hem hebben. Hij heeft voor mij veel betekend. Ik kreeg vertrouwen van hem, hij heeft me eerste keeper gemaakt. Ik denk dat ik mijn huidige vorm aan hem te danken heb.’’ Bijlow roemt het feit dat Advocaat alles simpel houdt. ,,Het komt vanuit de basisprincipes. Van daaruit wil hij dat we onze individuele kwaliteiten laten zien. Tot die winstreeks is het goed gegaan, daarna werd het veel minder. Gelukkig hebben we het seizoen afgesloten met een zege.’’