Berghuis houdt deur op kier: ‘Vertrek alleen als er iets moois voorbij komt’

De 28-jarige aanvaller maakte in Zwolle beide doelpunten van Feyenoord. De eerste al in de 5e minuut met een schot van afstand, de tweede halverwege de tweede helft uit een strafschop. ,,Het begin was natuurlijk heerlijk. Mijn eerste schot op doel was gelijk raak. Dan start je lekker. We speelden in het begin ook gewoon goed. Maar daarna lieten we de wedstrijd uit onze handen glippen”, aldus Berghuis. “We waren de bal steeds te snel kwijt. Zwolle kreeg daardoor meer vertrouwen. Maar na de 2-0 was het wel klaar.”