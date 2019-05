Berghuis en Weghorst niet mee naar Nations League, Hateboer wel

Definitieve selectieWout Weghorst en Steven Berghuis ontbreken in de definitieve selectie van Oranje voor de aanstaande finales van de Nations League in Portugal.

Bondscoach Ronald Koeman heeft 23 spelers opgenomen in de definitieve selectie voor de Final Four van de Nations League in Portugal begin juni. Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer maakt onderdeel uit van de definitieve selectie, PSV-keeper Jeroen Zoet blijft in Nederland in verband met de aanstaande geboorte van zijn eerste kind.

Van de voorlopige selectie, die uit 28 spelers bestond, doet Koeman naast Zoet geen beroep op Steven Berghuis (Feyenoord), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Pablo Rosario (PSV) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg). Luuk de Jong, dit seizoen goed voor 28 goals in de eredivisie, krijgt de voorkeur boven de spits die 17 keer scoorde in zijn eerste seizoen in de Bundesliga.

Voor rechtsback Kenny Tete (Olympique Lyon), die met een enkelblessure kampt, komen de wedstrijden in Portugal te vroeg. Koeman heeft in zijn plaats Hans Hateboer van Atalanta Bergamo opgeroepen voor de Final Four. Hateboer, die zich gisteren met zijn club plaatste voor de Champions League, zat niet bij de voorselectie.

Oranje is voor de halve finale van de Nations League gekoppeld aan Engeland. Dit duel staat donderdag 6 juni vanaf 20.45 uur in het Portugese Guimarães op de agenda. De andere halve finale – tussen Zwitserland en Portugal – wordt een dag eerder gespeeld in Porto. Drie dagen later wordt in Porto (20.45 uur) en Guimarães (15.00 uur) om respectievelijk de eerste en derde plaats gespeeld.

De 23 namen in de definitieve selectie

Doel: Jasper Cillessen, Marco Bizot en Kenneth Vermeer

Verdediging: Patrick van Aanholt, Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Hans Hateboer, Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij

Middenveld: Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Davy Pröpper, Marten de Roon, Kevin Strootman, Tonny Vilhena en Georginio Wijnaldum

Aanval: Ryan Babel, Steven Bergwijn, Memphis Depay, Luuk de Jong en Quincy Promes