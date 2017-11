Berghuis: Dit is wat ik wil, winnen en belangrijk zijn

Berghuis deed bij alle doelpunten het voorbereidende werk. Hij leverde kort na rust afgemeten voorzetten die door Memphis Depay en Ryan Babel werden binnen getikt en uit zijn vrije trap maakte Luuk de Jong in de slotfase de derde treffer. ,,In de tweede helft lag er plotseling heel veel ruimte op het veld. Ik kwam daardoor meer in het spel voor en dan kan ik het verschil maken.''



Berghuis moest lang wachten op zijn kans in het Nederlands elftal. Nu Arjen Robben is gestopt, kan de frivole vleugelspits echt gaan strijden om een basisplaats. ,,Ik stel mezelf doelen, ik wil spelen en beslissend zijn, ook in het Nederlands elftal. Wat dat betreft was dit jaar niet zoals ik het wil, maar vandaag leek het er een stuk meer op. Ik ga met een goed gevoel terug naar Feyenoord. We weten wat ons te doen staat: zaterdag winnen van VVV.''