Berghuis blij met warm ontvangst door Ajax-fans: ‘Het viel zeker niet tegen’

De 25.000 aanwezige supporters in de Johan Cruijff Arena zorgden gisteravond voor een warm onthaal voor Berghuis, die afgelopen maand na een lange transfersoap overkwam van rivaal Feyenoord. ,,Nee, we hadden het altijd moeilijk hier, dat klopt", zei Berghuis nadat Rafael van der Vaart aan het begin van het gesprek opmerkte dat hij nog nooit zoveel ballen had gehad in de Arena.



,,Ik moet zeggen: het ontvangst viel zeker niet tegen. Ik ben hier fantastisch opgevangen, ook door mijn nieuwe teamgenoten. Ik heb echt het gevoel dat ze blij zijn dat ik hier nu ben. Ik moet vooral nog even wennen aan het fysieke. Mijn laatste wedstrijden waren de play-offs, tijdens het EK heb ik helaas weinig gespeeld. Er wordt veel gevraagd hier in het druk zetten, dus dat is nog even wennen”, zei Berghuis in gesprek met Wytse van der Goot en Van der Vaart op Ziggo Sport.