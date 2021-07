Berghuis: ‘Als je social media links laat liggen, is deze omgeving best mooi en leuk’

Steven Berghuis begon in het oefenduel met RB Leipzig (1-1) voor het eerst in de basis bij Ajax. De veelbesproken aankoop heeft naar eigen zeggen fysiek en tactisch zijn eerste stapjes gezet en voelt dat de storm aan ophef privé wat is gaan liggen. ,,Uiteindelijk moet ik het op het veld laten zien. Daar ligt de waarheid.”

De 29-jarige Berghuis rondde twee weken geleden zijn beladen overstap van Feyenoord naar Ajax af. Na een invalbeurt tegen Bayern München verscheen de vleugelspits tegen RB Leipzig, bij het sluitstuk van Ajax’ trainingskamp in Oostenrijk, aan de aftrap. Na het oefenduel stelde hij tevreden terug te kijken op zijn eerste weken in dienst van de landskampioen.

,,Het aanpassen verloopt vrij natuurlijk, maar je moet wel even je weg vinden als je nieuw bent. Dat heb ik vaker ervaren. Het is ook een kwestie van elkaars kwaliteiten leren kennen”, zegt Berghuis, die tijdens het EK met een handvol Ajacieden speelde en zich ook liet informeren over zijn mogelijke nieuwe club. ,,Dat je die jongens kent, maakt het wat makkelijker. Ik heb ook tegen veel jongens gespeeld. Dus je kent elkaar al wel. Maar om echt helemaal jezelf te zijn, heb je altijd even nodig.”

Quote Ik begrijp de emotie, natuurlijk Steven Berghuis

Zo houdt Ajax er een andere spelopvatting op na dan Berghuis bij Feyenoord de voorbije seizoenen gewend was. ,,Er worden hier ook andere dingen gevraagd op mijn positie. Ook dat is een proces dat ik aanga en daarin wil ik zo snel mogelijk dingen oppikken. Hier wordt bijvoorbeeld meer druk gezet. Dat hangt ook af van de trainer. Verder is de samenwerking met spelers, Nous (Mazraoui) achter mij, en Haller in de spits heel belangrijk. Die dingen moeten gaan groeien. Dat is nog wel een verschil.”

Arena-debuut als Ajacied

De transfer van Berghuis zorgde, voor en nadat hij zijn krabbel in de Johan Cruijff Arena zette, voor veel ophef. Zo werd hij met de dood bedreigd omdat hij als aanvoerder naar de aartsrivaal overstapte. Na zijn basisdebuut in Grödig, maakt Berghuis zich nu op voor zijn eerste optreden als Ajacied in de Arena, als Ajax in de generale repetitie voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV eerst Leeds United ontvangt.

,,Ik weet eigenlijk niet wat ik daarvan moet verwachten. Er komen 25 duizend mensen, als ik het goed las. Best veel. Ik laat dat ook op me afkomen. We zullen het wel zien. Ik begrijp de emotie, natuurlijk. Uiteindelijk moet ik het op het veld laten zien. Daar ligt de waarheid. Daar focus ik me ook op. Op mijn spel, dat is wat ik moet doen. Wat er omheen gebeurt, moet ik zo min mogelijk op letten."

Of privé de rust een beetje is teruggekeerd bij Berghuis? ,,Jawel, het is meer het social media-gebeuren. Als je dat links laat liggen, dan zit je in best een goede en leuke omgeving met positieve dingen. En dan aan beide kanten, want hier proberen ze me zo goed mogelijk op te vangen en leeft dat sentiment helemaal niet. De jongens en mensen met wie ik bij Feyenoord vijf jaar heb gewerkt... Als dat contact er is, merk je het ook helemaal niet. Het is meer de emotie op social media.”

Trainer Erik ten Hag schaarde zijn grote aankoop vrijdag tot één van de internationals die als gevolg van weinig speeltijd op het EK nog niet voldoende belastbaar is. ,,Fysiek heb ik nog wat stappen te zetten. Het gaat vooral om wedstrijdritme. De laatste keer dat ik negentig minuten speelde, was in mei, met Feyenoord tegen Utrecht in de play-offs. Daar heb ik zo snel mogelijk weer naartoe en dan is een uur nu een goed begin, denk ik.”