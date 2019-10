BeNeLiga stap dichterbij: Clubs doen verder onderzoek naar gezamenlijke competitie

Sloetski beslist later over lot Bazoer, uitgere­kend Grot meest logische vervanger

15:22 Trainer Leonid Sloetski en Vitesse tillen de beslissing over de straf van Riechedly Bazoer over de wedstrijd tegen ADO den Haag heen. Vrijdagochtend wilde de Russische trainer na de training niets zeggen over de situatie rondom zijn middenvelder.