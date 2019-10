BeNeLiga: België heeft haast, Nederland totaal niet

Door Daniël Dwarswaard Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe slingerde de discussie met een interview in de Franse krant Le Monde nog maar eens op gang. Als het aan de baas van de Belgische topclub ligt, moet de gecombineerde competitie met de beste ploegen van Nederland en België er snel komen. ‘Binnen drie jaar’, stelt de bestuurder zelfs. Al nuanceerde hij later die woorden in de Belgische media snel. Hoe dan ook: volgens hem moet de competitie er komen. ,,Om in deze wereld te kunnen uitblinken, moeten we efficiënter en economischer omspringen met ons geld. In een gezamenlijke competitie met Nederland kunnen we het gat met de grootste vijf competities (Engeland, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië) in Europa verkleinen.’’

Bij de Nederlandse clubs is wel duidelijk waarom Verhaeghe zich juist nu roert. Hij wil de druk opvoeren omdat het belang voor zo’n nieuwe competitie in België veel groter is dan in Nederland. Het tv-contract in België loopt namelijk aan het einde van het seizoen af en moeten er nieuwe deals worden gemaakt. Het contract in Nederland met Fox Sports loopt nog tot en met 2025. Praktisch en juridisch gezien is het daarom sowieso niet mogelijk dat een BeNeLiga voor die tijd van de grond komt. Nog los van het gebrek aan draagvlak momenteel bij de Nederlandse clubs.



Toch is er vrijdag dus een vergadering met de topclubs en ook FC Utrecht en Vitesse over dit onderwerp. Ook vertegenwoordigers van de KNVB en de Belgische voetbalbond zijn daarbij van de partij. ,,Het is altijd goed om over de toekomst na te denken’’, laat Chris van Nijnatten namens de voetbalbond weten. ,,Dát is ook de insteek van het overleg. Kennis met elkaar delen en sparren over de toekomst van ons voetbal.’’