Beloftes doen in lagere divisies schat aan ervaring op

Door Nik Kok



Vanmiddag op het programma in de Keuken Kampioen Divisie: Jong FC Utrecht-Jong AZ en Jong Ajax-Jong PSV. Precies zo ingepland door de KNVB dat alle beloftenteams evenveel hinder hebben van de trainingskampen van hun eerste elftallen.



Nog geen twee jaar geleden bikkelde Jong Ajax-middenvelder Frenkie de Jong op een koude vrijdagavond in februari op sportpark De Heikant in Groesbeek voor iets meer dan tweeduizend toeschouwers tegen Achilles ’29.



De bejubelde Ajacied met het torenhoge prijskaartje is misschien wel het beste voorbeeld van het succes van de beloftenteams die vanaf 2013 in de eerste divisie spelen. Maar hij is niet de enige. Bij PSV speelde Pablo Rosario eerst meer dan veertig duels voor Jong PSV. Dit seizoen blinkt hij uit in de eredivisie en haalde de middenvelder Oranje. Ploeggenoot Steven Bergwijn deed het nog sneller.