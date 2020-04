Belangenvereniging clubs verwacht pas laat duidelijkheid over eredivisie

De vergadering is beladen omdat meerdere clubs vorige week de KNVB verzochten de competitie niet meer af te maken. Ajax-directeur Marc Overmars deed dat als eerste, een dag later volgden onder meer PSV en AZ. De UEFA liet een dag later weten dat het niet afmaken van nationale competities gevolgen kan hebben voor deelname aan Europese clubtoernooien.



,,Wij zijn niet de partij om te bepalen welke kant het opgaat. Ik denk ook niet dat dat morgen al direct besloten wordt. Ik denk eerder later in april of in mei”, zegt directeur Serge Rossmeisl van FBO, die er zelf op rekent dat, als de omstandigheden dat toelaten, de eredivisie dit seizoen alsnog uitgespeeld wordt.

,,Als dat besluit valt, begint voor ons het grote werk. Wat doen we met aflopende contracten bijvoorbeeld? Of wat als clubs een speler hebben gecontracteerd die nu nog voetbalt in een competitie die nog langer doorloopt?”, aldus Rossmeisl, die het een uitdaging noemt maar ook waakt voor paniek. ,,Ik hoor veel geleerden en ‘kenners’ dingen zeggen, maar er zijn veel zaken die je wel op kunt lossen. Het begint bij de FIFA. Zij moeten eerst de contouren scheppen. Daarna is het op nationaal niveau de beurt aan de KNVB. Aan ons is het dan weer de taak om met vakbonden cao’s aan te passen. Ook moeten we komen met aanbevelingen richting spelers en clubs qua contracten.”



Mocht worden besloten de competitie niet af te maken, krijgt de FBO het ook druk, maar wel iets minder. Rossmeisl: “Dan krijg je hele andere vraagstukken. Maar er vallen ook veel vraagstukken weg.”

Spelersvakbond VVCS hoopt niet dat het nog weken duurt voor een beslissing wordt genomen. “Het heeft geen zin om er een heel lang traject van te maken, er moeten snel knopen worden doorgehakt”, zegt voorzitter Evgeniy Levchenko. “Iedereen moet nu proberen om het gezonde verstand te gebruiken, te luisteren naar de deskundigen en bij de feiten te blijven.”