Bekijk hoe Koeman de afgelopen maanden aan nieuw Oranje bouwde

Door Maarten Wijffels



1. Tegen Frankrijk en maandag tegen Duitsland kan Oranje voor het eerst in jaren weer iets wezenlijks bereiken: verlenging van de A-status tussen de elitelanden in de Nations League.

Maar ondertussen blijven deze interlands ook onderdeel van het langetermijnproject van bondscoach Ronald Koeman. Hij is als een aannemer die de stadia van de bouw als volgt heeft geagendeerd: 2018 als jaar van het fundament leggen en van normeren. Daarna presteren in 2019, in de EK-kwalificatiereeks. Om vervolgens te excelleren in 2020, het jaar van het EK.



Op dat traject is nu al een reeks van cruciale momenten voorbijgekomen. We lichten er hier drie uit. Een eerste sleutelscène kwam meteen bij Koemans debuut, in maart thuis tegen Engeland. De bondscoach hamerde op ‘gesloten’ spelen. Compact als team bij balverlies. Maar ook in blok compact heen en weer schuiven over het veld om ballen te veroveren.

Tegen Engeland gebeurde dat één keer heel opzichtig niet en prompt was de 0-1 een feit (zie video hieronder). Kevin Strootman joeg door naar voren, maar had niet door dat hij dat in zijn uppie deed. De Engelsen schakelden snel om en scoorden vanaf een positie in de as waar normaliter Strootman de boel had moeten organiseren. Maar ja, die was nu nog bezig met teruglopen. Koeman haalde deze fase dankbaar aan op weg naar de tweede oefenwedstrijd, vier dagen later tegen Portugal. Het was wat de Duitsers noemen gefundenes Fressen voor een coach.

2. Italië-uit, in juni, was ook zo’n sleutelduel. Want in het stadion van Juventus speelde Oranje een draak van een eerste helft. In de vierde oefenpot onder zijn leiding zag Koeman nog steeds geen verbetering in het spelen met drie centrale verdedigers.

,,We kregen geen vat op de lopende mensen van Italië. En zelf kwamen we nauwelijks aan opbouwen toe’’, zei hij na afloop. Typerend was een fase in de 32ste minuut. De Italiaanse aanvoerder Insigne zette met één pass over 30 meter spits Belotti simpel vrij voor het doel (zie video hieronder). Extra pijnlijk: de pass ging gewoon over de grond, dwars door het hart van die versterkte Oranjedefensie. Belotti had moeten scoren, maar schoot recht op Jasper Cillessen af.

Na ‘Italië’ waren Koeman en zijn staf er snel uit: we staken de pogingen om 3-5-2 of 5-3-2 te spelen. We keren voor de Nations League terug naar 4-3-3 of een afgeleide daarvan. En dus begon in september Daley Blind als linksback tegen Frankrijk en Kenny Tete als rechtsback. En Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt vormen sindsdien een centraal duo.

3. Op die septemberavond in Parijs stapte Georginio Wijnaldum met een glimlach de bus in. Ondanks het 2-1 verlies. Even eerder had hij, 50-voudig international en CL-finalist met Liverpool, de loftrompet gestoken over een jochie van Ajax dat tegen de Fransen voor het eerst basisspeler was. ,,Frenkie de Jong laat mij beter spelen. En niet alleen mij, maar de hele ploeg.’’

Wijnaldum viel voor het eerst in tijden weer eens positief op. Hij was niet langer het eerste aanspeelpunt in de opbouw. Dat was nu De Jong (zie video). ,,Ik speelde nu verder naar voren, met meer ruimte om ook diep te gaan zonder bal. Ondersteunend zijn aan de aanvallers, dat past uiteindelijk toch het beste bij mijn kwaliteiten.’’



Bijna scoorde de opgeleefde Wijnaldum zelfs in het Stade de France. Zijn schot ging voorlangs. Maar bij de volgende interland tegen Duitsland knalde hij in een identieke situatie wél raak. Dat duel bevestigde dat Oranje doorgaat met Wijnaldum/De Jong en Marten de Roon of Davy Pröpper (toen geblesseerd) als derde man. Het gaat onder anderen ten koste van Strootman. De routinier die bij Koemans start nog een spilfunctie had, zit aan het einde van het jaar vast op de bank.

