Bekijk hier het blessurenieuws en de vermoedelijke opstelling van jouw favoriete club

Speelronde 30Er zijn nog vijf speelronden te gaan in de eredivisie. Zet Feyenoord dit weekend een volgende stap naar de titel en kunnen FC Groningen en Cambuur nog ontsnappen aan degradatie? Lees hier hoe jouw favoriete eredivisieclub ervoor staat in aanloop naar de 30ste speelronde.

Vrijdag 20.00 uur: FC Volendam - SC Cambuur

Bijzonderheden FC Volendam: FC Volendam speelt ook volgend seizoen nog op kunstgras. Het besluit om over te gaan op echt gras is weer met een jaar uitgesteld.

Vermoedelijke opstelling FC Volendam: Stankovic; Buur, Plat, Mirani, Mbuymaba, Murkin; Twigt, Eiting, Oristanio; Van Mieghem, Veerman.

Afwezig: Ould-Chikh (disciplinair geschorst)

Bijzonderheden SC Cambuur: Sekou Sylla is de vervanger van de geschorste Alex Bangura. Het wordt voor Sylla zijn eerste basisplaats van het seizoen. Hij viel bovendien pas vijf keer in.

Vermoedelijke opstelling SC Cambuur: Ruiter; Van Wermeskerken, Tol, Smand, Sylla; Van Kaam, Hoedemakers, Jacobs; Foor, Johnsen, Mahi.

Afwezig: Van der Water, Gullit, Maulun, Bangura (geschorst), Schmidt.

Zaterdag 18.45 uur: SC Heerenveen - FC Emmen

Bijzonderheden SC Heerenveen: : Na een week afwezigheid keert Tibor Halilovic terug in de selectie. De Kroaat is hersteld van een blessure.

Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen: Mous; Van Ewijk, Van Ottele, Bochniewicz, Köhlert; Tahiri, Haye, Van Amersfoort; Sahraoui, Van Hooijdonk, Olsson.

Afwezig: Van Beek, Noppert, Van Aken.

Bijzonderheden FC Emmen: Na Heerenveen (negende) speelt Emmen alleen tegen ploegen die nog hoger staan dan de Friezen op de ranglijst.

Vermoedelijke opstelling FC Emmen: Van der Hart; Te Wierik, Araujo, Dirksen, Burnet; Veendorp, El Messaoudi, Diemers; Romeny, Zivkovic, Antonisse.

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Mendes, Veldmate.

Zaterdag 20.00 uur: FC Groningen - NEC

Bijzonderheden FC Groningen: Doelman Michael Verrips maakt door een blessure een pas op de plaats. Peter Leeuwenburgh, vorig jaar eerste keeper, vervangt hem.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh; Balker, Chalus, Bech Sørensen, Willems; Suslov, Hove, Irandust; Määttä, Pepi, Antman.

Afwezig: Abraham, Blokzijl, Van Gelderen, Verrips.

Bijzonderheden NEC: NEC kan ook tegen FC Groningen niet beschikken over Oussama Tannane. De smaakmaker heeft nog te veel last van de hamstringblessure waarmee hij al weken is uitgeschakeld. Philippe Sandler keert wel terug van een blessure.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Larouani; Schöne, Proper, Bruijn; Tavsan, Dimata, Mattsson

Afwezig: Tannane, Verdonk

Zaterdag 21.00 uur: Vitesse - Excelsior

Bijzonderheden Vitesse: Phillip Cocu is terug bij Vitesse. De coach heeft na een blindedarmoperatie zijn werkzaamheden bij de Arnhemse club hervat. De ingreep hield de 101-voudig international twee weken aan de kant. Tegen Excelsior zit de trainer ook gewoon weer op de bank. Chris van der Weerden valt terug in zijn rol als assistent.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Scherpen; Arcus, Flamingo, Isimat-Mirin, Wittek; Van Ginkel, Meulensteen, Bero; Manhoef, Sankoh, Kozlowski.

Afwezig Vitesse: Pröpper (knie)

Bijzonderheden Excelsior: Marouan Azarkan moet voor de zevende keer dit seizoen een wedstrijd aan zich voorbij laten gaan wegens een lichte blessure. De aanvaller kampt met liesklachten en ontbreekt in de wedstrijdselectie. Middenvelder Noah Naujoks neemt zijn plek in.

Vermoedelijke opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Pierie, Zagré; Baas, Koopmeiners, Naujoks, Goudmijn; Driouech, Lamprou.

Afwezig: Donkor (knieblessure), Nieuwpoort (hersenschudding), Besuijen (hamstringblessure), Azarkan (liesblessure), Fein (stofwisselingsziekte).

Zondag 12.15 uur: FC Twente - Sparta Rotterdam

Bijzonderheden FC Twente: De speler die afgelopen zondag op de terugreis van de wedstrijd bij FC Utrecht onwel werd, zit weer bij de selectie. Op verzoek van de speler wordt zijn naam niet bekend gemaakt door de club. Het duel is het rechtstreekse gevecht om plek vijf.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Pleguezuelo, Pröpper, Smal; Zerrouki, Vlap, Steijn; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan.

Afwezig: Hilgers (nog niet wedstrijdfit).

Bijzonderheden Sparta Rotterdam: De twee keepers met de meeste clean sheets in de eredivisie staan tegenover elkaar, Nick Olij en Lars Unnerstall (beiden 13). Sparta-uitblinker Olij had daar één wedstrijd minder voor nodig.

Vermoedelijke opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Sambo, Abels, Eerdhuijzen, Pinto; Verschueren, Kitolano, Namli; Van Crooij, Lauritsen, Saito.

Afwezig: De Guzmán (enkel), Vriends (blessure), Meissen (enkel).

Zondag 14.30 uur: PSV - Ajax

Bijzonderheden PSV: PSV heeft in de slotfase van de competitie weinig fysieke problemen meer en wil de eindsprint naar plek twee inzetten met een zege op Ajax. Eerder dit seizoen won de ploeg van Ruud van Nistelrooij al twee keer van de Amsterdammers, maar dat zegt trainer Ruud van Nistelrooij niets.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benitez; Mwene, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons

Afwezig: Obispo, Mauro Júnior

Bijzonderheden Ajax: Bij Ajax ontbreekt steunpilaar Edson Álvarez door een schorsing en zijn Mohammed Kudus en Devyne Rensch niet op tijd fit voor de kraker. Trainer John Heitinga schrijft het geblesseerde duo nog niet af voor de bekerfinale tegen PSV volgende week.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Bassey, Hato; Grillitsch, Taylor, Klaassen; Berghuis, Tadic, Bergwijn

Afwezig: Kaplan (knie), Kudus (spier), Rensch (bovenbeen), Álvarez (schorsing), Fitz-Jim (enkel)

Zondag 14.30 uur: Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles-trainer René Hake verloor als coach op het hoogste niveau nog nooit van Fortuna Sittard. Hake won twee keer van de Limburgers, de andere ontmoetingen eindigden in een gelijkspel.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Linthorst, Adekanye, Rommens, Willumsson; Lidberg, Edvardsen.

Afwezig: Nauber (heup), Oppegard (onbekend), Mattiello (vermoeidheidsverschijnselen).

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Fortuna Sittard-coach Julio Velázquez kan morgenmiddag tegen Go Ahead Eagles weer beschikken over een volledig fitte George Cox. De linksback topte de afgelopen weken met blessureleed. De Spaanse coach kent sowieso geen personele zorgen. Hij heeft een complete selectie in De Adelaarshorst.

Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Cox; Bistrovic, Duarte, Noslin, Özyakup; Yilmaz, Cordoba.

Afwezig: -

Zondag 16.45 uur: Feyenoord - FC Utrecht

Bijzonderheden Feyenoord: Feyenoord-coach Arne Slot zal zondag kijken wie er na de slijtageslag in Rome volledig hersteld zijn om tegen FC Utrecht te spelen. Quinten Timber en de Zweed Patrik Walemark zijn er zeker niet bij. Timber nadert wel zijn rentree in de wedstrijdselectie.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kökcü; Paixao, Giménez, Idrissi.

Afwezig: Timber (knie), Walemark (bovenbeen).

Bijzonderheden FC Utrecht: Vasilis Barkas en Bart Ramselaar zijn morgen, wanneer FC Utrecht koploper Feyenoord treft in De Kuip, weer inzetbaar. Tegen FC Twente moesten ze afgelopen zondag verstek laten gaan vanwege blessures. Can Bozdogan is eveneens weer volledig hersteld. Mogelijk krijgt hij in Rotterdam weer zijn eerste basisplaats.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas, Klaiber, Vd Hoorn, Viergever, Van der Maarel; Bozdogan, Toornstra, Vd Streek, Booth; Douvikas, Boussaid.

Afwezig: Hendriks.

Zondag 20.00 uur: AZ - RKC Waalwijk

Bijzonderheden AZ: Het is de vraag of Vangelis Pavlidis de wedstrijd tegen RKC haalt. De Griek raakte geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht en er wordt alles aan gedaan om hem op tijd fit te krijgen.

Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Van Brederode.

Afwezig: Martins Indi (knie), Westerveld (knie), D. de Wit (voet), Dekker, Karlsson (bovenbeen)

Twijfel: Pavlidis.

Bijzonderheden RKC: RKC won de thuiswedstrijd met 3-1 van AZ door goals van Bel Hassani en Bakkali.

Vermoedelijke opstelling RKC: Vaessen, Lelieveld, Gaari, Adewoye, Lutonda, Oukili, Anita, Clement, Seuntjens, Kramer, Lobete.

Afwezig: Bel Hassani.

