Bekijk hier de vermoedelijke opstelling en het blessurenieuws van jouw favoriete club

De 32ste speelronde staat voor de deur en daarmee naderen we nu echt het einde van de eredivisie. Feyenoord kan dit weekend de landstitel pakken, terwijl er onderin door meerdere clubs nog volop gestreden wordt om níét als zestiende te eindigen. Lees hier hoe jouw favoriete eredivisieclub ervoor staat in aanloop naar het weekeinde.

Vandaag 20.00 uur: FC Twente - NEC

Bijzonderheden FC Twente: FC Twente is dit seizoen thuis nog altijd ongeslagen. Hoewel de club zich lijkt op te kunnen maken voor de play-offs, ziet trainer Ron Jans nog altijd voldoende uitdagingen voor de laatste drie duels in de competitie. „Wij willen vijfde worden en dat verdienen we ook.”

Vermoedelijke opstelling: Unnerstall; Brenet, Pleguezuelo, Pröpper, Smal; Zerrouki, Sadilek; Cerny, Ugalde, Misidjan.

Afwezig: Bruns (enkel)

Bijzonderheden NEC: NEC moet stunten tegen FC Twente om uitzicht te houden op de achtste plaats, die goed is voor het laatste ticket voor de play-offs om Europees voetbal. De Tukkers verloren dit seizoen nog geen enkele keer in eigen huis in de eredivisie. NEC won vorig seizoen met 1-2 in de Grolsch Veste.

Vermoedelijke opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson.

Afwezig: Verdonk

Volledig scherm De ploeg van Ron Jans moet winnen om de vijfde plek in handen te houden. © Pro Shots / Ron Jonker

Zaterdag 18.45 uur: Volendam - Sparta

Bijzonderheden Volendam: FC Volendam kan de rest van het seizoen niet meer beschikken over Florent Sánchez. De Fransman gaat voor Frankrijk Onder 20 spelen op het jeugd-WK in Argentinië. Sánchez is gehuurd van Olympique Lyon en maakte aanvankelijk een sterke indruk bij Volendam maar werd vervolgens uit de basis verdreven.

Vermoedelijke opstelling: Stankovic; Plat, Benamar, Mirani, Mbuymaba, Murkin; Twigt, Eiting, Oristanio; Van Mieghem, Mühren.

Afwezig: B. Ould-Chikh (disciplinair geschorst), Sánchez (interlandverplichtingen)

Bijzonderheden Sparta: Na Volendam-uit speelt Sparta alleen nog tegen de twee degradanten, Cambuur en FC Groningen. Sparta staat al op 15 eredivisiezeges dit jaar, onder meer tegen Volendam, Cambuur en Groningen.

Vermoedelijke opstelling: Olij; Sambo, Vriends, Eerdhuijzen, Pinto; Verschueren, Kitolano, Namli; Van Crooij, Lauritsen, Saito.

Afwezig: -

Zaterdag 20.00 uur: Heerenveen - Excelsior

Bijzonderheden Heerenveen: Jeffrey Bruma kwam voor het laatst op 12 maart in actie. Tegen Excelsior krijgt hij een basisplaats vanwege de schorsing van Syb van Ottele.

Vermoedelijke opstelling: Mous; Van Ewijk, Bruma, Bochniewicz, Köhlert; Tahiri, Haye, Van Amersfoort; Sahraoui, Van Hooijdonk, Olsson.

Afwezig: Van Ottele (geschorst), Van Beek, Noppert, Van Aken, Zaal.

Bijzonderheden Excelsior: Excelsior was al zeven uitwedstrijden op rij niet trefzeker. Als de Rotterdammers ook tegen Heerenveen niet scoren, evenaren ze de reeks van Willem II uit 2007 (acht duels zonder goal).

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Pierie, Nieuwpoort, Zagré; Koopmeiners, Baas, Goudmijn; Azarkan, Driouech

Afwezig: Jacky Donkor (knie), Vicente Besuijen (hamstring), Adrian Fein (stofwisselingsziekte), Nathangelo Markelo (blessure)

Volledig scherm Jeffrey Bruma keert terug in de basis bij Heerenveen. © Pro Shots / Niels Boersema

Zaterdag 21.00 uur: FC Utrecht - RKC

Bijzonderheden FC Utrecht: FC Utrecht moet het vanavond tegen RKC stellen zonder Bas Dost. De spits viel vorige week tegen Cambuur uit met een hamstringblessure en is voor langere tijd uitgeschakeld. Taylor Booth ontbreekt tegen de Brabanders vanwege een schorsing. De weer fitte Luuk Brouwers behoort wel weer tot de selectie.

Vermoedelijke opstelling: Barkas, Klaiber, Vd Hoorn, Viergever, Van der Maarel; Bozdogan, Toornstra, Vd Streek; Boussaid, Douvikas, Jensen.

Afwezig: Dost, Hendriks, Maeda, Younes, Warmerdam, Booth (geschorst)

Bijzonderheden RKC: Henk Fraser, voor de winterstop nog trainer van FC Utrecht, wordt vermoedelijk de nieuwe trainer van RKC. Mats Seuntjens verkast op zijn beurt dan weer naar Utrecht.

Vermoedelijke opstelling: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Lutonda; Oukili, Anita, Clement; Seuntjens, Kramer, Jozefzoon

Afwezig: -

Zondag 12.15 uur: Vitesse - Cambuur

Bijzonderheden Vitesse: De spanning stijgt ten top bij Vitesse. De Arnhemse club is met een zege op Cambuur zo goed als zeker van lijfsbehoud. De Friezen kunnen vrijuit voetballen, weet coach Phillip Cocu. ,,Dat is een gegeven. Wij moeten handhaving zelf afdwingen. We hebben dat zelf in de hand.”

Vermoedelijke opstelling: Scherpen; Arcus, Flamingo, Isimat-Mirin, Wittek; Meulensteen, Van Ginkel, Bero; Manhoef, Sankoh, Kozlowski.

Afwezig: Pröpper (knie)

Bijzonderheden Cambuur: Cambuur verloor de laatste zes ontmoetingen met Vitesse (uit en thuis) allemaal. De Leeuwarders wonnen nog nooit in Arnhem.

Vermoedelijke opstelling: Ruiter; Van Wermeskerken, Mac-Intosch, Smand, Bangura; Van Kaam, Hoedemakers, Jacobs; Foor, Johnsen, Breij.

Afwezig: Gullit, Maulun

Zondag 14.30 uur: FC Groningen - Ajax

Bijzonderheden FC Groningen: Trainer Dennis van der Ree zegt, nu de club is gedegradeerd, spelers op te gaan stellen die een toekomst hebben bij FC Groningen.

Vermoedelijke opstelling: Leeuwenburgh; Schreuders, Balker, Bech Sørensen, Musampa; Duarte, Suslov, Hove; Määttä, Pepi, Van Bergen.

Afwezig: Abraham, Van Gelderen, Verrips, Willems, Dankerlui, Valente.

Bijzonderheden Ajax: Steven Berghuis en Mohammed Kudus hervatten vrijdag een groot deel van de groepstraining bij Ajax. Trainer John Heitinga heeft goede hoop tegen degradant Groningen weer te kunnen beschikken over zijn sierlijke middenvelders.

Vermoedelijke opstelling: Rulli; Rensch, Timber, Álvarez, Hato; Taylor, Klaassen, Tadic; Kudus, Brobbey, Bergwijn.

Afwezig: Kaplan (knie), Fitz-Jim (enkel)

Twijfel: Berghuis en Kudus

Volledig scherm Steven Berghuis en Mohammed Kudus zijn allebei onzeker voor het duel met FC Groningen. © Getty Images

Zondag 16.45 uur: Feyenoord - Go Ahead Eagles

Bijzonderheden Feyenoord: Feyenoord-coach Arne Slot zal weer kiezen voor Marcus Pedersen als rechtsback en Lutsharel Geertruida als centrumverdediger. Gernot Trauner is immers niet inzetbaar. Patrik Walemark en Mimeirhel Benita ontbreken ook, die spelers komen dit seizoen niet meer in actie.

Vermoedelijke opstelling: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kokcu; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi.

Afwezig: Trauner (knie), Walemark (bovenbeen), Benita (knie)

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: De Deventenaren hebben zich al veilig gespeeld, maar uitgespeeld is Go Ahead nog niet. De achterstand op RKC, de nummer 8 van de eredivisie bedraagt vier punten. Als achtste eindigen geeft recht op het spelen van play-offs voor Europees voetbal.

Vermoedelijke opstelling: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Rommens, Blomme, Adekanye, Willumsson; Lidberg, Edvardsen.

Afwezig: Gerrit Nauber (heup), Fredrik Oppegard (knie), Evert Linthorst (blessure), Jahnoah Markelo (blessure), Finn Stokkers (blessure).

Zondag 20.00 uur: PSV - Fortuna Sittard

Bijzonderheden PSV: PSV wil de komende twee duels de Champions League-voorrondes voor komende zomer veiligstellen. Eerst moet Fortuna Sittard-thuis drie punten opleveren en daarna moet PSV tegen sc Heerenveen het huidige doel verwezenlijken. Thorgan Hazard is weer terug na een lichte blessure, maar start vermoedelijk als invaller.

Vermoedelijke opstelling: Benitez; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Gutiérrez, Simons, Veerman; Bakayoko, De Jong, Silva.

Afwezig: Obispo, Mauro Júnior, Saibari

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Thomas Buitink is dit seizoen niet meer inzetbaar voor het, na de zege op Vitesse, veilige Fortuna Sittard. De aanvaller heeft zijn kruisband afgescheurd. Onduidelijk is nog of Burak Yilmaz vanavond, tegen PSV, in actie komt namens de Limburgse club.

Vermoedelijke opstelling: Pandur; Pinto, Navarro, Guth, Cox; Bistrovic, Erdogan, Noslin, Cordoba; Gladon, Embalo.

Afwezig: Buitink

Volledig scherm Trainer Ruud van Nistelrooij kan dit weekend weer een beroep doen op Thorgan Hazard. © ANP

Zondag 20.00 uur: AZ- FC Emmen

Bijzonderheden AZ: Ten opzichte van de Conference Leaguewedstrijd tegen West Ham United is Milos Kerkez weer terug van een schorsing. Pascal Jansen was donderdagavond na die wedstrijd duidelijk: ,,Wij gaan zeker geen spelers sparen voor de wedstrijd tegen FC Emmen.”

Vermoedelijke opstelling: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Van Brederode.

Afwezig: Martins Indi (knie), Westerveld (knie), D. de Wit (voet), Karlsson (bovenbeen)

Bijzonderheden FC Emmen: Oud-Ajacied Julius Dirksen heeft zijn aflopende contract met twee seizoenen verlengd. Hij ligt nu tot de zomer van 2025 vast.

Vermoedelijke opstelling: Van der Hart; Te Wierik, Araujo, Veldmate, Dirksen; Veendorp, El Messaoudi, Diemers; Romeny, Zivkovic, Antonisse.

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Mendes

Onzeker: Burnet

