Bekijk hier de opstellingen van Ajax, PSV, Feyenoord en de andere clubs voor dit weekend

Go Ahead Eagles - Willem II (vrijdag 20.00 uur)

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: De kans dat Go Ahead nog degradeert is nihil. Deze eeuw waren er drie clubs die met dat aantal (of meer) alsnog de tweede voetbaldivisie indoken na een mislukte nacompetitie: FC Den Bosch (2002, 33 punten), NEC (2017, 34) en Excelsior (2019, 33). GA Eagles mist tegen Willem II alleen de zieke Justin Bakker. Middenvelder Luuk Brouwers keert terug in de basisploeg na zijn enkelblessure.



Bijzonderheden Willem II: Willem II moet het in Deventer in elk geval doen zonder de langdurig geblesseerde Thijs Oosting en de onlangs aan zijn knie geopereerde Ringo Meerveld. Ook verdediger Miquel Nelom is er niet bij: hij raakte tegen Feyenoord geblesseerd en werd halverwege ook gewisseld. Nasser El Khayati zal eveneens niet meedoen, hij raakte eerder deze week op de training licht geblesseerd en is niet op tijd fit.

FC Utrecht - Fortuna Sittard (zaterdag 18.45 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: FC Utrecht - Fortuna wordt een clash tussen de jongste eredivisietrainers: Rick Kruys (36) en Sjors Ultee (34). Beiden zijn geboren in Utrecht en ook Ultee heeft een verleden bij de plaatselijke FC.



Bijzonderheden Fortuna Sittard: Coach Sjors Ultee moet het morgen tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht stellen zonder Ryan Johansson en Roel Janssen. Ze kampen met blessures. Verder kan de oefenmeester kiezen voor zijn sterkst denkbare formatie.

Ajax - Sparta (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden Ajax: Ajax moet het tegen Sparta waarschijnlijk nog zonder Lisandro Martínez stellen. De Argentijn keert vrijwel zeker terug voor de bekerfinale.



Bijzonderheden Sparta: Sparta heeft vanavond geen personele zorgen tijdens de wedstrijd tegen Ajax. Iedereen is inzetbaar namens de Rotterdamse club, al valt niet uit te sluiten dat coach Henk Fraser bepaalde spelers spaart in aanloop naar de wedstrijden tegen Fortuna (volgende week zaterdag) en Vitesse.

NEC - FC Twente (zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden NEC: Trainer Rogier Meijer kiest voor een 4-3-3-systeem, wat waarschijnlijk ten koste gaat van verdediger Rodrigo Guth. Ali Akman start in de spits.



Bijzonderheden FC Twente: Manfred Ugalde vervangt in de punt van de aanval de geschorste Ricky van Wolsfwinkel. Wout Brama keert voor het eerst sinds 28 november terug in de wedstrijdselectie.

Zondag, Heerenveen - FC Groningen (zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden Heerenveen: SC Heerenveen is de laatste vier duels ongeslagen en kreeg daarin slechts één doelpunt tegen. De reeks zonder nederlaag in eigen huis tegen FC Groningen is iets langer (vijf wedstrijden), maar Heerenveen won ook niet meer sinds 2015. Zondag kan trainer Ole Tobiasen weer een beroep doen op middenvelder Nicolas Madsen.

Bijzonderheden FC Groningen: FC Groningen kan nog steeds geen beroep doen op Tomas Suslov. De middenvelder heeft een spierblessure opgelopen in de interlandperiode en is een aantal weken uitgeschakeld. Daar staat tegenover dat Daleho Irandust weer aansluit bij de selectie. Danny Buijs heeft in zijn periode als trainer van FC Groningen nog nooit gewonnen of verloren in Heerenveen. De laatste vier keer eindigde het in 1-1.

Vitesse - Cambuur (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Thomas Letsch vreest een langdurige afwezigheid van wingback Maximilian Wittek. De Duitser heeft deze week een schouderblessure opgelopen. Nader onderzoek in het ziekenhuis moet uitwijzen hoe ernstig de kwetsuur is. Dominik Oroz is ook niet beschikbaar. De verdediger moet vanwege dienstplichtregelingen langer dan verwacht in Oostenrijk blijven.



Bijzonderheden Cambuur: Robin Maulun keert weer terug in de basis na een schorsing. Dat gaat ten koste van de basisplaats van Jamie Jacobs. Mees Hoedemakers moest tegen NEC al na twintig minuten het veld verlaten vanwege een hoofdblessure, maar de middenvelder is er tegen Vitesse weer bij.

PSV - RKC (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden PSV: Bij PSV vinden normaal gesproken enkele wisselingen plaats, omdat een paar spelers waarschijnlijk toe zijn aan rust. Trainer Roger Schmidt wil dat zijn ploeg de klus tegen RKC net zo gefocust oppakt als eerder dit seizoen voor de kerstdagen, toen PSV in een serie wedstrijden niks liet liggen.



Bijzonderheden RKC: De laatste keer dat RKC in Eindhoven een competitienederlaag wist te voorkomen was bijna 23 jaar geleden op 1 mei 1999: 2-2 met goals van Dennis Rommedahl, Ruud van Nistelrooij voor PSV en voor RKC twee keer Rick Hoogendorp. Het ziet ernaar uit dat Saïd Bakari zondag Finn Stokkers aflost in de basis. Afwezig: Augustijns, Min.

Heracles - Feyenoord (zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden Heracles: Trainer Frank Wormuth kan zondag thuis tegen Feyenoord nog niet beschikken over de geblesseerden Janis Blaswich, Mats Knoester, Kasper Lunding (allen spierblessure) en Orestis Kiomourtzoglou (enkel). Ook spits Samuel Armenteros is niet inzetbaar, hij liep in het oefenduel met De Graafschap afgelopen maandag een spierblessure op.



Bijzonderheden Feyenoord: Arne Slot zegt nog niet bezig te zijn met de belangrijke uitwedstrijd tegen Slavia Praag, komende donderdag in Tsjechië. De Rotterdammers moeten immers plek drie verdedigen in de eredivisie. Rechtsback Lutsharel Geertruida kampt nog altijd met een bovenbeenblessure, hij ontbreekt in Almelo waar Marcus Pedersen wederom zijn plek inneemt.

PEC Zwolle - AZ (zondag 20.00 uur)

Bijzonderheden PEC Zwolle: Na drie nederlagen op rij telt voor PEC alleen de winst tegen AZ. Bij de Zwolse hekkensluiter keert Thomas van den Belt terug, nadat de verdedigende middenvelder tegen Go Ahead Eagles was geschorst. PEC-trainer Dick Schreuder kan voor het eerst niet beschikken over Slobodan Tedic. De huurling van Manchester City is ziek.



Bijzonderheden AZ: Bij AZ zijn ze deze week voorzichtig omgegaan met Fredrik Midtsjø. De Noor speelde afgelopen week tegen Vitesse voor het eerst sinds lange tijd weer maar hij is nog niet geheel fit. Vangelis Pavlidis is op weg zijn hoogste seizoentotaal aan doelpunten in de eredivisie te halen. De Griek staat nu op elf goals. Twee seizoenen geleden wist hij twaalf keer te scoren.

