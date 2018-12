Bekijk hier de mooiste foto's van de topper tussen Feyenoord en PSV

Van Bronck­horst gelooft nog in titel

17:05 Voor trainer Giovanni van Bronckhorst is Feyenoord weer titelkandidaat na de zege op PSV (2-1). ,,Als we donderdag onze inhaalwedstrijd tegen VVV winnen, dan is het verschil nog zeven punten”, rekende hij. ,,Het is mogelijk om dat nog te overbruggen.”