Bekertoernooi vrouwen schudt merkwaardige historie af: ‘Een vast stadion, dat gaat gebeuren’

Door Tim Reedijk



De beelden van zondagavond in de Kuip waren in grote lijnen niet anders dan die van maandagmiddag in Nijmegen, waar de Ajax-vrouwen ‘revanche’ namen door PSV wél te verslaan in de KNVB-bekerfinale, in tegenstelling tot hun mannelijke collega’s een dag eerder: 2-1.



Een identieke beker, die traditioneel in aanloop naar het duel voor het oog van de camera uit de koffer van een auto wordt getild. Champagne in de kleedkamer, het kleine ‘dennenappeltje’ stevig in de handen geklemd en een groene badjas om de schouders van de speelsters. En dat vlak na de prijsuitreiking op het veld door een prominent, in dit geval Ajax-directeur Edwin van der Sar, vlak voordat het confettikanon de grasmeesters van NEC aan het werk zette. Omdat Ajax en PSV zowel bij de mannen als de vrouwen de finale haalde, werd er vrijdag zelfs een gecombineerde persconferentie georganiseerd.