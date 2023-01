Bekerheld De Treffers hoopt op een vrije dag: ‘Ik neem aan dat de baas dit ook heeft gezien’

Een gekkenhuis in Groesbeek woensdagavond na de bekerstunt van De Treffers tegen eredivisionist SC Cambuur (1-0). Schaduwspits Willem den Dekker was bijna sprakeloos na de wedstrijd in de tweede ronde. ,,Dit is ongekend”, zei de doelpuntenmaker.

Opnieuw had Den Dekker een hoofdrol opgeëist. Net als bij zijn vorige club VV Gemert afgelopen seizoen, toen tegen de profs van ADO Den Haag. In december 2021 scoorde hij in de ronde tweemaal in de uitwedstrijd tegen de profs. Gemert nam destijds brutaal een 1-2 voorsprong en was dicht bij een stunt. Uiteindelijk verloor de ploeg met 4-2.

,,Of die wedstrijd te vergelijken is met deze? Daar moet ik nog een nachtje over slapen. Als het van slapen komt dan”, sprak Den Dekker lachend, terwijl er volop het vuurwerk op het hoofdveld de lucht in werd geschoten.

Een uur na afloop van de wedstrijd was de kantine van De Treffers, de nummer drie van de tweede divisie, nog afgeladen vol. ,,Ik neem aan dat de baas deze wedstrijd ook heeft gezien”, antwoordde Den Dekker met een knipoog op de vraag of hij donderdag vrij is.

,,Ik heb een kennismaking op mijn nieuwe werk. Ik weet niet of ik op tijd kan komen”, zei de uitblinkende De Treffers-doelman Niels Kornelis, om vervolgens Den Dekker ‘een bekergigant’ te noemen.

,,Dit is supervet. We hebben de laatste zestien in het bekertoernooi gehaald. Bizar mooi”, vervolgde Kornelis. ,,Ooit ben ik met deze club kampioen geworden in de hoofdklasse, in 2010, maar toen was ik maar reservekeeper. Dit is echt mijn succes. Mijn mooiste en grootste succes. En ik speel hier al meer dan tien seizoenen.”

Den Dekker met een grote glimlach: ,,De trainer, Leeroy Echteld, zei voor de wedstrijd: als jullie doen wat ik zeg, dan gaan we hier winnen. Hij heeft gelijk gekregen.”

De Treffers, dat in vorige ronde afrekende met RKC (2-0), is dé stuntploeg van dit seizoen en zit bij de laatste zestien. Voorkeur voor een tegenstanders hebben amateurs niet. ,,Ik denk dat het niet meer uitmaakt", sprak Den Dekker voor de camera bij ESPN. ,,Het is altijd goed. Twee eredivisieploegen eruit, super.”

