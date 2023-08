Begeerde Carel Eiting meldt zich ziek voor openingsduel FC Volendam - Vitesse

Tijdlijn: hoe de veelbelo­ven­de carrière van Mohamed Ihattaren compleet ontspoorde

Met zijn bliksembreuk met Samsunspor schreef Mohamed Ihattaren opnieuw een teleurstellend hoofdstuk in zijn turbulente loopbaan. In amper vier jaar tijd transformeerde hij van Nederlandse hoop tot uitpuilend hoofdpijndossier. Deze tijdlijn brengt de pijnlijke vrije val van een toptalent in beeld.