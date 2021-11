BBC roept Vivianne Miedema uit tot beste voetbalster ter wereld: ‘Een beetje overweldigd’

,,Ik was een beetje overweldigd, maar ja, ik ben echt opgewonden”, reageert Miedema op de uitverkiezing. ,,Het is op de Olympische Spelen goed gegaan. Het is duidelijk dat ik in het begin van het seizoen die vorm bij Arsenal heb kunnen voortzetten. En ja, alle doelpuntenrecords, ze zijn er gewoon om gebroken te worden, en ik hoop dat iemand anders ze in de toekomst zal breken. Maar op dit moment geniet ik er gewoon van om met deze ploeg op het veld te staan.”

Topscorer aller tijden

Miedema is de topscorer aller tijden van de Nederlandse voetbalsters met 85 doelpunten in 103 interlands. Voor haar Engelse club Arsenal maakte de 25-jarige spits in ruim vier jaar al meer dan honderd goals. Miedema is daarmee ook de topscorer aller tijden van Arsenal. Op de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Japan maakte ze in vier wedstrijden liefst tien doelpunten.

Volledig scherm Vivianne Miedema. © ANP

Miedema kijkt enorm uit om komende zomer met de Oranje Leeuwinnen op het EK te spelen: ,,Het is onze trofee om te verdedigen. We hebben duidelijk ook een grote transformatie doorgemaakt bij het nationale team. Ik kan niet wachten op de zomer.’’

Miedema versloeg de Noorse Caroline Graham Hansen (FC Barcelona), de Australische Sam Kerr (Chelsea), Ashley Lawrence uit Canada (Paris Saint-Germain) en de Spaanse Alèxia Putellas van FC Barcelona. Vanavond is Miedema net als Lieke Martens een van de kanshebbers om de FIFA-award te winnen.

Eerdere winnaars

Vorig jaar ging de BBC-prijs, net als in 2018, naar de Engelse Lucy Bronze. Ada Hegerberg uit Noorwegen werd door de omroep ook al twee keer (2017 en 2019) uitgeroepen tot voetbalster van het jaar. Kim Little in 2016 en Asisat Oshoala in 2015 waren de andere winnaars. Een panel van trainers, spelers, journalisten en voetbalbestuurders heeft de vijf kandidaten gekozen. Het publiek mocht vervolgens stemmen.