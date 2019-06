Barry Hughes op 81-jarige leeftijd overleden

Bij de club uit Alkmaar begon Hughes in 1966 ook zijn trainerscarrière. Daarna was hij onder meer coach van Go Ahead Eagles (waar hij verantwoordelijk was voor de toevoeging ‘Eagles’ in de clubnaam), Sparta Rotterdam, FC Utrecht, MVV, FC Volendam en HFC Haarlem. In zijn tweede periode bij Haarlem ontdekte Hughes in 1978 het toptalent Ruud Gullit, die destijds op 16-jarige leeftijd zijn eerste profcontract tekende bij de club.



Hughes viel ook op met zijn clowneske manier van trainen. Beroemd werd hij door het ‘rolfluitincident’ bij AZ’67-trainer Georg Kessler (zie video onder), met wie Hughes een slechte band had.



In Nederland werd Hughes naast voetbaltrainer ook bekend als zanger van carnavalskrakers. Ook presenteerde hij op televisie de Barry Hughes-quiz en speelde hij gastrollen bij De Mounties. Hughes was getrouwd met oud-VARA-presentatrice Elles Berger.