Barcelona praat met Frenkie de Jong, VVV in gesprek met Streppel

Kramer dicht bij overgang naar Israël

De 29-jarige spits liet in april zijn contract bij Sparta Rotterdam ontbinden, nadat hij voor zeven wedstrijden was geschorst vanwege zijn trap in het gezicht van Alexander Büttner (Vitesse). Kramer zou daardoor tot de zomer al niet meer in actie kunnen komen voor Sparta. De Rotterdamse ploeg degradeerde via de play-offs uit de eredivisie.