Bang voor Belgen? Nergens voor nodig!

Ooit als toptalent van Ajax naar Real Madrid, nu speler in Dubai: ‘Wil absoluut geen slachtof­fer­rol aannemen’

Ooit was Mink Peeters de toekomst van Real Madrid, nadat hij als 16-jarige overkwam van Ajax. Maar hoe anders is het nu? De Nijmegenaar voetbalt in de Verenigde Arabische Emiraten, op het tweede niveau.