Bakker en Gravenberch bij laatste twintig in Golden Boy-verkiezing, ook Dest op shortlist

AZ bouwt buffer op dankzij netto winst van 5,6 miljoen euro

14 oktober AZ heeft in het afgelopen seizoen een nettowinst behaald van 5,6 miljoen euro. Dat meldt de Alkmaarse eredivisieclub in de jaarrekening. De winst is toegevoegd aan het eigen vermogen. Per 20 juni 2020 bedraagt het eigen vermogen 38,8 miljoen euro.