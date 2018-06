Bacuna aan de slag in Premier League voor Huddersfield Town

Bacuna debuteerde op zeventienjarige leeftijd in het eerste elftal van Groningen en speelde in totaal 94 officiële wedstrijden voor de club.



Juninho Bacuna volgt nu zijn oudere broer Leandro Bacuna naar Engeland. De 26-jarige Leandro vertrok in 2013 naar toenmalige Premier Leagueclub Aston Villa. Tegenwoordig speelt hij in het Championship voor Reading.



Groningen meldt dat Juninho Bacuna, die nog een contract tot medio 2019 had in Groningen, een meerjarig contract tekent in Huddersfield.