Babel na nieuwe terugkeer bij Ajax: ‘Leuke reactie van de fans’

Toen de naam van Babel werd omgeroepen in de Johan Cruijff Arena klonk er gejuich vanuit het publiek. Iets waar Babel alleen maar blij van wordt: ,,Het was een leuke reactie van de fans, dus dat was wel mooi”, vond Babel, die deze transferperiode op huurbasis overkwam van Galatasaray.



Bij zijn rentree pakte Babel dus direct drie punten. De aanvaller was ook dichtbij een assist na een slimme koppass op Dusan Tadic, maar de Serviër faalde in de afronding, waardoor Babel nog even moet wachten op zijn eerste goal of assist. ,,In eerste instantie wil je natuurlijk zelf voor een doelpoging gaan, maar op dat moment was het toch het beste om af te leggen.”



Babel kwam met zijn 'nieuwe’ ploeg al snel op 1-0 via Donny van de Beek. Na een uur maakte de 17-jarige Ryan Gravenberch de tweede Amsterdamse treffer, maar in de slotfase werd het nog even spannend toen invaller Joël Piroe de aansluitingstreffer maakte voor Sparta. ,,Na die 2-0 hoop je nog een derde en vierde te kunnen prikken, maar dan scoren zij een mooie goal en wordt het laatste kwartier toch billen knijpen”, aldus Babel.



De 33-jarige aanvaller speelde tussen 2004 en 2007 én 2012 en 2013 al voor Ajax en dus is Babel begonnen aan termijn drie bij de club. Ziet hij verschillen met het Ajax uit die tijden? ,,Heel veel nieuwe gezichten, heel veel nieuwe departments, om het zo maar te zeggen. Een nieuwe structuur, je ziet ook dat de club groter is geworden. Je merkt gewoon dat de club een hele sprong heeft gemaakt ten opzichte van zes tot acht jaar geleden.”