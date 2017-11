Babel: 'Ik zie veel potentie met deze voorste linie bij Oranje'

Oranje miste tegen Schotland zijn eerste drie centrumpitsen. Daarom kreeg Ryan Babel (30) zijn kans in de punt van de aanval. Voor de aanvaller van Besiktas was het zijn derde interland in korte tijd, nadat hij eerder zeven jaar buiten beeld was geraakt voor de nationale ploeg. ,,Ik voel me nog geen volwaardige international, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar ik zou graag zo doorgaan.’’

Door Maarten Wijffels

Hoe lang was het geleden dat je in de punt van de aanval speelde?

Babel: ,,Bij Deportivo La Coruña heb ik er voor het laatst gespeeld. Dat was mijn vorige club, in 2016, dus ik wist nog wel wat er gevraagd werd. Ik wisselde bij La Coruña het in de spits spelen af met een rol als nummer 10. En op het laatst verhuisde ik weer naar de linkerflank, waar ik het grootste deel van mijn carrière heb gespeeld. Het was bekend dat we nu bij Oranje veel afvallers hadden. De bondscoach wilde daarom eens wat anders proberen. Drie snelle, creatieve aanvallers voorin met veel vrijheid om onderling van positie te wisselen.’’

Hoe vond je het zelf gaan?

,,Het was een zware pot. Schotland speelde heel verdedigend, in aanvallend opzicht stokte het daardoor bij ons. Toch zie ik veel potentie met de voorste linie zoals die nu samenspeelde. En dan bedoel ik de combinatie van dit type-aanvallers bij elkaar. Naar mijn idee willen we in Nederland graag zien dat er bij teams altijd een groot, sterk aanspeelpunt in de punt van de aanval staat. Maar ik denk dat het ook anders kan. Als ik de bal kwam halen, konden Memphis en Quincy Promes schuin naar binnen de diepte in gaan. En we zakten in sommige fases bewust met de hele aanvalslinie wat meer in, om met onze snelheid op de tegenstoot gevaarlijk te zijn. De 0-1 viel ook uit zo’n snelle omschakeling. Dergelijke patronen, die variatie, als je bij Oranje eens over een langere periode met elkaar zou kunnen spelen, dan kunnen we nog 40 procent beter worden. Dat geloof ik echt.’’

PSV speelt momenteel in de eredivisie vaak zo met de snelheid in de omschakeling van Lozano, Jürgen Locadia en Steven Bergwijn.

,,Je ziet het meer en meer in het voetbal. Teams en coaches zoeken naar manieren om gesloten verdedigingen open te breken.’’

Jij was zeven jaar lang totaal uit beeld voor Oranje. Nu heb je ineens weer drie interlands in korte tijd gespeeld. Voel je je opnieuw volwaardig international?

,,Nee. Zo voelt het nog niet. Dat durf ik nog niet te zeggen. Afwachten wie de bondscoach wordt vanaf 2018. Meestal klinkt na het missen van een groot toernooi de roep om ‘de bezem er doorheen te jagen.’ Hup, 23 andere namen bij het nationale team. Ik wacht dus maar af wat er gaat gebeuren. Maar ik zou graag zo doorgaan als nu, dat lijkt me duidelijk. Wat ik zeg: ik zie veel potentie met de voorste linie die nu samenspeelde.’’