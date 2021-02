AZ zonder Svensson en De Wit naar Emmen: ‘Wedstrijd snel naar ons toe trekken’

AZ is bij de hekkensluiter van de Eredivisie uit op eerherstel, na een week met twee nederlagen in eigen stadion. ,,We hebben de eerste twee dagen van deze week gebruikt om de teleurstelling weg te spoelen”, zegt Jansen. ,,We gaan in Emmen op een vergelijkbare manier spelen als eerder hier in Alkmaar: we willen ze goed onder druk krijgen, met veel spel over de flanken, kantwissels en een hoog tempo. We proberen deze wedstrijd heel snel naar ons toe te trekken.”